Лаурис Дарзиньш
 

Лаурис Дарзиньш. Фото: Ieva Čīka / LETA

В четверг вечером на льду «Арены Рига» прошел очередной матч в рамках КХЛ. «Динамо» встретилось с командой «Барыс», которая прервала серию побед рижан.

Еще по этой теме

«Барыс» одолел рижское «Динамо» со счётом 3:2 и продлил серию побед до четырёх матчей.

В составе гостей шайбами отметились Роман Старченко, Найджел Доус и Дастин Бойд. Голы «Динамо» на свой счёт записали Микс Индрашис и Лаурис Дарзиньш.

Реклама

Шайбы: 0:1 Старченко (Шалапов, 13.09-бол). 1:1 Индрашис (Липсбергс, Бичевскис, 27.24). 1:2 Доус (Боченски, 35.11-бол). 1:3 Бойд (Доус, 45.54). 2:3 Дарзиньш (Галвиньш, Цибульскис, 58.45).

Вратари: Калныньш — Пулен.

Броски: 22-22

Штраф: 4-4

Еще по этой теме
СКА под руководством Знарка разгромило рижское «Динамо»

СКА под руководством Знарка разгромило рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» одержало победу во Владивостоке

Рижское «Динамо» одержало победу во Владивостоке

«Амур» разгромил рижское «Динамо» на своем льду

«Амур» разгромил рижское «Динамо» на своем льду


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ķekavas pag., 249000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 297000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

Виктория Боня проиграла борьбу за сердце любимого мужчины Showbiz

Виктория Боня проиграла борьбу за сердце любимого мужчины

Папина копия! Супруга Игоря Николаева впервые показала дочь Showbiz

Папина копия! Супруга Игоря Николаева впервые показала дочь

Американка со 150-сантиметровыми бедрами решила их уменьшить Wo&Men

Американка со 150-сантиметровыми бедрами решила их уменьшить

Чудовищно! Когда это попало в Сеть, зоопарк чуть не закрыли Wo&Men

Чудовищно! Когда это попало в Сеть, зоопарк чуть не закрыли

Эстонцы построили самый высокий в мире деревянный дом Hi-Tech

Эстонцы построили самый высокий в мире деревянный дом

Спорт

Хоккей

TVNET спрашивает

Доволен ли ты своим местом работы? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры
Сдают Квартиры 420 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 118 800 EUR
Продают Дом
Продают Дом 305 000 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 3 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
C++ DEVELOPER
C++ DEVELOPER
C++ PROGRAMMĒTĀJU
C++ PROGRAMMĒTĀJU
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 