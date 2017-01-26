В четверг вечером на льду «Арены Рига» прошел очередной матч в рамках КХЛ. «Динамо» встретилось с командой «Барыс», которая прервала серию побед рижан.
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«Барыс» одолел рижское «Динамо» со счётом 3:2 и продлил серию побед до четырёх матчей.
В составе гостей шайбами отметились Роман Старченко, Найджел Доус и Дастин Бойд. Голы «Динамо» на свой счёт записали Микс Индрашис и Лаурис Дарзиньш.
Шайбы: 0:1 Старченко (Шалапов, 13.09-бол). 1:1 Индрашис (Липсбергс, Бичевскис, 27.24). 1:2 Доус (Боченски, 35.11-бол). 1:3 Бойд (Доус, 45.54). 2:3 Дарзиньш (Галвиньш, Цибульскис, 58.45).
Вратари: Калныньш — Пулен.
Броски: 22-22
Штраф: 4-4
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