Российских фигуристов втянули в скандал на чемпионате Европы

Судьи чемпионата Европы по фигурному катанию пересмотрели результаты выступления итальянского дуэта Анны Каппеллини и Луки Ланотте. Согласно новому решению жюри, первое место заняли россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

Каппеллини и Ланотте получили 76,65 балла, но после пересмотра результатов судьи вычли у них один балл. Боброва и Соловьев набрали 76,18 балла, что в итоге обеспечило им лидерство в короткой программе. Третье место заняли французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон с 75,48 балла, сообщает ТАСС.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган пояснил, что в выступлении итальянцев был зафиксирован запрещенный элемент. «Лишний оборот на выходе из поддержки. За это им начислили штрафной балл, в результате чего лидерами стали Боброва и Соловьев», – цитирует его «Советский спорт».

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Отметим, что российский дуэт установил личный рекорд по баллам. По словам фигуристов, они работают для того, чтобы выступление понравилось судьям, а не ради оценок.

«Ощущения бывают обманчивыми, но сегодня, как мне показалось, был не столь эмоциональный, как технически собранный прокат. А хочется показать и то, и другое. Но тренеры сказали, что получилось здорово», – заявил Соловьев.

Добавим, что пересмотр итогов в фигурном катании происходит крайне редко и всегда сопровождается скандалом.

Один из таких эпизодов был на зимней Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити, где золотую медаль завоевал дуэт Елены Бережной и Антона Сихарулидзе.

Зрители подняли шум, посчитав, что канадцы Жами Сале и Давид Пеллетье выступили лучше. Позже выяснилось, что судья Мари-Рен Ле Гунь завысила оценку россиянам под давлением руководителя французской федерации. Международный олимпийский комитет вручил канадцам дополнительные медали.

Напомним, что первое золото в 2017 году на чемпионате Европы по фигурному катанию завоевали фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. По результатам короткой и произвольной программ в соревнованиях спортивных пар они набрали 227,58 балла.