Латвия отказалась от участия в Европейской молодежной зимней олимпиаде

Президент ЛОК Алдонс Врублевскис
 

Президент ЛОК Алдонс Врублевскис. Фото: LETA

Учитывая чрезвычайное положение и нестабильную ситуацию с безопасностью в Турции, исполнительный комитет Латвийского олимпийского комитета (ЛOK) в пятницу решил отозвать участие Латвии в Европейской молодежной зимней олимпиаде, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь ЛОК Мартиньш Малмейстерс.

Европейская молодежная зимняя олимпиада проводится 11- 18 февраля в турецком Эрзуруме.

Исполнительный комитет европейских олимпийских комитетов в четверг решил не отменять ее, несмотря ни на какие обстоятельства.

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Латвийский МИД распространил заявление, в котором рекомендует серьезно взвешивать необходимость поездок в Турцию, где все еще действует чрезвычайное положение и сохраняется высокая вероятность террористических атак.

ЛОК запросил мнения родителей спортсменов, включенных в состав каждой команды, и руководства спортивных федераций о том, участвовать или нет в Олимпиаде. Большинство высказалось за то, чтобы не участвовать в ней, рассказал Малмейстерс.

«Я считаю, что исполком ЛОК принял правильное решение - не ехать на Олимпиаду и не рисковать здоровьем и безопасностью спортсменов», - сказал президент ЛОК Алдонс Врублевскис.

В состав команды Латвии на Европейской молодежной зимней олимпиаде было включено более 50 молодых спортсменов, представляющих девять видов спорта.

Участие в Европейской молодежной зимней олимпиаде отозвали также делегации Венгрии, Австрии, Лихтенштейна, Швейцарии, Бельгии, Ирландии, Италии, Швеции, Андорры, Израиля, Хорватии, Азербайджана и Греции.


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