СМИ узнали о планах НХЛ выступить против участия игроков в ОИ-2018

 

Фото: AP/Scanpix

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и владельцы клубов сомневаются в целесообразности участия игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Ситуация, при которой игроки хотят поехать в Корею, а руководство выступает против, может отрицательно разрешиться для первых уже в ближайшее время, так как руководство лиги единогласно против поездки на ОИ-2018», — заявил источник.

Отмечается, что в таком случае сборные США и Канады могут быть сформированы из игроков европейских лиг. «Времени остается все меньше и меньше, международная федерация на данный момент так и не предложила пока НХЛ ни одного решения проблемы или вариантов, которые смогли бы заинтересовать лигу», — добавил источник агентства.

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Игроки НХЛ рискуют пропустить ОИ-2018, так как лига и Международный олимпийский комитет (МОК) не смогли достичь договоренности по вопросу оплаты расходов на страховку и транспортные издержки для хоккеистов. Ранее этим занимался МОК, но впоследствии отказался, переложив ответственность на клубы НХЛ.

Олимпийские игры 2018 года состоятся в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Хоккейный турнир в рамках Игр пройдет с 10 по 25 февраля. Канадцы — действующие олимпийские чемпионы, серебряными призерами Сочи стали шведы, бронзовыми — финны.


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