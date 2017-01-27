Марадона: наркотики были моей ошибкой

Легендарный в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона признал, что зря в свое время употреблял наркотические вещества.

Слова одного из величайших игроков в истории футбола приводит издание tuttonapoli.

«Мне было 24 года, когда я начал пробовать наркотики. В то время я находился в Барселоне. Это было самой большой ошибкой в моей жизни», – признался Диего Марадона.

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«Моя дочь всегда просила меня, чтобы я жил для нее.

Я благодарю Бога за то, что он привел меня в чувства и, к счастью, я вовремя все осознал».

«Женщины, наркотики или деньги? Самой большой проблемой являются наркотики, они убивают человека. Я уже в течение 13-ти лет абсолютно ничего не употребляю, и сейчас, чувствую себя прекрасно. Если бы я и дальше продолжал их принимать, меня бы уже давно с вами не было», – подытожил Диего Армандо.

В бытность футболиста Марадона прославился играя за Наполи и Барселону.

После завершения карьеры игрока, Диего пробовал себя на поприще тренерства, однако успехов ни со сборной Аргентины (2008-2010), ни с арабским клубом Аль-Васл (2011-2012), не достиг.

Недавно Марадона провел параллели между форвардом Интер Мауро Икарди и экс-футболистом сборной Аргентины и римской Ромы Габриэлем Батистутой.

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