Автобиография российской теннисистки Марии Шараповой выйдет 12 сентября 2017 года. Об этом сообщается на сайте издательства Macmillan, занимающегося распространением книги.

В ней рассказывается история жизни россиянки с момента переезда в США в шестилетнем возрасте до получения двухлетней дисквалификации из-за обнаруженного в ее пробе мельдония.

Стоимость бумажного экземпляра книги «Шарапова. Автобиография» составит 27 долларов.

Также будут доступны цифровая и аудиоверсия книги.

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В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года за употребление мельдония. 4 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев.

Шарапова — пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема». В составе сборной России она выиграла Кубок Федерации и завоевала серебряную медаль Олимпиады-2012 в Лондоне в одиночном разряде.

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