Автобиография российской теннисистки Марии Шараповой выйдет 12 сентября 2017 года. Об этом сообщается на сайте издательства Macmillan, занимающегося распространением книги.
- Мария Шарапова вернется в теннис на турнире в Штутгарте 10 января 2017 г.
- Шарапова проиграла олимпийской чемпионке Рио 16 декабря 2016 г.
- Дисквалифицированная Шарапова примет участие в розыгрыше теннисной Премьер-лиги 26 октября 2016 г.
- Шарапову исключили из рейтинга Женской теннисной ассоциации 24 октября 2016 г.
В ней рассказывается история жизни россиянки с момента переезда в США в шестилетнем возрасте до получения двухлетней дисквалификации из-за обнаруженного в ее пробе мельдония.
Стоимость бумажного экземпляра книги «Шарапова. Автобиография» составит 27 долларов.
Также будут доступны цифровая и аудиоверсия книги.
В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года за употребление мельдония. 4 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев.
Шарапова — пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема». В составе сборной России она выиграла Кубок Федерации и завоевала серебряную медаль Олимпиады-2012 в Лондоне в одиночном разряде.Еще по этой теме