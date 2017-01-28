Расторгуев завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы

Андрей Расторгуев
 

Андрей Расторгуев. Фото: Ieva Lūka / LETA

Ведущий латвийский биатлонист Андрей Расторгуев в субботу завоевал бронзовую медаль на проходящем в Польше чемпионате Европы в гонке преследования на 12,5 километра.

Победителем гонки стал Александр Логинов из России, который финишировал через 31 минуту 46,2 секунды, а вторым был еще один россиянин Евгений Гараничев, уступивший победителю 27,8 секунды.

Отставание Расторгуева составило 59,5 секунды.

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Гонку преследования Расторгуев начал с четвертой позиции, которую он занял в пятницу после 10-километрового спринта.

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