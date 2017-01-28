Кубок мира по скелетону: победил россиянин, у Дукурсов - худший результат в сезоне

Латвийский скелетонист Мартин Дукурс в субботу на трассе Кенигзее в Германии на шестом этапе Кубка мира занял шестое место, потеряв лидерство в общем зачете. Его старший брат Томас Дукурс на девятом месте.

Победителем этапа стал олимпийский чемпион Александр Третьяков из России, третьим был южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин, а третье место занял немец Александр Гасснер.

В общем зачете Кубка мира после шести этапов теперь лидирует Юн Сун Бин (1213 очков), Дукурс на втором месте (1212 очков), а третье место занимает немец Аксель Юнгк (1088 очков).

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