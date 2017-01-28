Индрашис в овертайме принес победу рижскому «Динамо»

Микс Индрашис
 

Микс Индрашис. Фото: Ieva Makare / LETA

Рижское «Динамо» в овертайме добилось победы над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на льду «Арены Риги».

Еще по этой теме

Основное время завершилось вничью - 3:3, причём гости ушли от поражения за шесть секунд до сирены.

А в дополнительной пятиминутке победу «Динамо» принёс Микс Индрашис. Таким образом, рижане одержали четвёртую победу в последних пяти играх. В свою очередь, екатеринбургский клуб потерпел третье поражение в четырёх последних матчах.

Реклама

«Динамо» Р - «Автомобилист» - 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)

Шайбы забросили:

1:0 Бичевскис (Индрашис), 09:09

2:0 Кулда (Головков), 14:05

2:1 Чайковски (Василевский), 34:05, ГБ

3:1 Толузаков (Индрашис), 44:02

3:2 Тичар (Голышев, Чайковски), 51:21

3:3 Коукал (Чесалин), 59:54

4:3 Индрашис (Галвиньш, Дарзиньш), 63:53

Вратари: Седлачек - Сохатский

Статистика матча: Броски: 47-65 ; Броски в створ: 27-35 ; Вбрасывания: 31-31 ; Блокированные броски: 13-12 ; Силовые приемы: 21-7 ; Фол против игрока: 3-6 ; Штраф: 12-8

Зрители: 5268

Еще по этой теме
Журналист призывает к бойкоту рижского «Динамо»: российские деньги смердят!

Журналист призывает к бойкоту рижского «Динамо»: российские деньги смердят!

СКА под руководством Знарка разгромило рижское «Динамо»

СКА под руководством Знарка разгромило рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» одержало победу во Владивостоке

Рижское «Динамо» одержало победу во Владивостоке


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Jūrmala, 420000 EUR
Земля
Земля, Liepāja, 100000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 574 EUR

reklama.vesti.lv

В США испытают лазерное оружие, ослепляющее противника Hi-Tech

В США испытают лазерное оружие, ослепляющее противника

Ани Лорак в купальнике нарвалась на критику Showbiz

Ани Лорак в купальнике нарвалась на критику

3-летняя дочь Аллы Пугачевой удивила неожиданным признанием Wo&Men

3-летняя дочь Аллы Пугачевой удивила неожиданным признанием

Пятилетний мальчик научил тысячи детей завязывать шнурки Wo&Men

Пятилетний мальчик научил тысячи детей завязывать шнурки

Хазанов сравнил Пугачеву с умершим актером Showbiz

Хазанов сравнил Пугачеву с умершим актером

Спорт

Хоккей

TVNET спрашивает

Делаете ли Вы накопления на старость? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры
Сдают Квартиры 420 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 118 800 EUR
Продают Дом
Продают Дом 305 000 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 3 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS/-E ( ...
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS/-E ( ...
KONSULTANTU/ -I KLIENTU APKALPOŠ ...
KONSULTANTU/ -I KLIENTU APKALPOŠ ...
KONSULTANTU/ -I KLIENTU APKALPOŠ ...
KONSULTANTU/ -I KLIENTU APKALPOŠ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 