Индрашис в овертайме принес победу рижскому «Динамо»

Рижское «Динамо» в овертайме добилось победы над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на льду «Арены Риги».
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Основное время завершилось вничью - 3:3, причём гости ушли от поражения за шесть секунд до сирены.
А в дополнительной пятиминутке победу «Динамо» принёс Микс Индрашис. Таким образом, рижане одержали четвёртую победу в последних пяти играх. В свою очередь, екатеринбургский клуб потерпел третье поражение в четырёх последних матчах.
«Динамо» Р - «Автомобилист» - 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)
Шайбы забросили:
1:0 Бичевскис (Индрашис), 09:09
2:0 Кулда (Головков), 14:05
2:1 Чайковски (Василевский), 34:05, ГБ
3:1 Толузаков (Индрашис), 44:02
3:2 Тичар (Голышев, Чайковски), 51:21
3:3 Коукал (Чесалин), 59:54
4:3 Индрашис (Галвиньш, Дарзиньш), 63:53
Вратари: Седлачек - Сохатский
Статистика матча: Броски: 47-65 ; Броски в створ: 27-35 ; Вбрасывания: 31-31 ; Блокированные броски: 13-12 ; Силовые приемы: 21-7 ; Фол против игрока: 3-6 ; Штраф: 12-8
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