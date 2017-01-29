Информатор WADA Степанова боится возвращаться в Россию

Бегунья Юлия Степанова, ставшая информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), рассказала, что не хочет возвращаться в Россию. По ее словам, она чувствует себя в безопасности, находясь вдали от родины.
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Степанова заявила, что ей нравится выступать под нейтральным флагом. По ее словам, еще несколько лет назад она готова была находиться в составе российской сборной, но теперь изменила свое мнение.
Спортсменка считает, что в России не хотят, чтобы она возвращалась. Степанова выразила надежду, что настроения людей со временем изменятся.
«Надеюсь, они поймут, что я хотела помочь спортсменам. Но, к сожалению, этого до сих пор не произошло»,
– заявила она, пытаясь оправдать свое сотрудничество с WADA.
Степанова уверена, что некоторые спортсмены благодарны ей, но многие – ненавидят. Судя по словам спортсменки, она боится возвращаться в Россию после предательства. «Здесь, в США, я чувствую себя в безопасности, потому что нахожусь далеко от России», – цитирует ее Associated Press.
Напомним, показания Степановой легли в основу обвинений WADA в том, что в России существует система по употреблению допинга среди спортсменов. В результате скандала от участия в соревнованиях были отстранены десятки россиян.
Как писали Dni.Ru, в разгар допингового скандала Степанова и ее муж, также информатор WADA, уехали в США. Супруг спортсменки согласился давать консультации за 600 тысяч рублей в месяц.Еще по этой теме