Вратарь забил чудо-гол, которого еще не видели в НХЛ

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Вратарь «Аризоны» Майк Смит забил невероятный год во время мастер-шоу в рамках Матча звезд-2017, умудрившись попасть в ворота соперников с 60 метров.

По словам голкипера, он все еще не может поверить, что смог забросить шайбу от линии ворот, причем в будущем он вряд ли сможет повторить свое достижение.

«Забить с такого расстояния было очень круто, – приводит официальный сайт НХЛ слова Смита. – Посмотрите на выражения лиц стоявших рядом игроков! Да и самому увидеть, как шайба залетает в цель – бесценное ощущение. Рад, что моя семья присутствует и видела все своими глазами. Иначе они бы просто не поверили бы, что я это сделал», - отметил Смит.

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