Четверка Мелбардиса заняла седьмое место на этапе Кубка мира по бобслею

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Экипаж-четверка прошлогоднего чемпиона мира Оскара Мелбардиса в воскресенье заняла седьмое место на шестом этапе Кубка мира в Кенигзее (Германия).

Второй латвийский экипаж под управлением Оскара Киберманиса занял 14-е место.

Двойную победу в соревнованиях одержали немецкие пилоты - Йоханнес Лохнер и Нико Вальтер, а третьим стал экипаж российского пилота Алексея Стульнева.

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Как сообщалось, сенсационно для Латвии завершился предыдущий этап Кубка мира, который неделю назад проходил в Санкт-Морице, где четверка Киберманиса одержала победу, а Мелбардис завоевал второе место.


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