Европа аплодирует: фигурист Васильев установил новый рекорд Латвии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

«Денис, жители разных стран восхищаются твоим катанием! Благодаря твоему труду и таланту становится популярным и наш город Даугавпилс! БРАВО! Так держать! Покоряй Европу! Покоряй Мир! Мы за тебя!»

Денис, спасибо за Чемпионат Европы 2017! Спасибо тебе и твоему тренеру Стефану Ламбьелю за то, что вы у нас есть! У вас всё получится!!!

Такие эмоциональные комментарии высказывались в социальных сетях поклонниками фигурного катания и фанатами Дениса Васильева после его выступления на Чемпионате Европы по фигурному катанию.

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И, действительно: Когда 17-летний латвийский фигурист Денис Васильев на чемпионате Европы завершил свою программу, зрители аплодировали стоя. Даже Татьяна Тарасова пришла в неописуемый восторг.

Видео

Пьедестал почета и результаты

Чемпионат Европы по фигурному катанию в чешской Остраве завершен.Обладателями последних медалей стали французские танцоры Габриэлла Пападакис и Гийом Сизеро, а у одиночников очередную победу одержал испанец Хавьер Фернандес.

Фернандес выиграл пятый подрял континентальный титул даже несмотря на то, что допустил в произвольной программе целый ряд ошибок и, вообще, был мало похож на себя. Тем не менее техническая составляющая выступления испанца оказалась настолько выше, нежели у конкурентов, что в его победе сомневаться даже не пришлось.

Второе и третье места заняли российские фигуристы Максим Ковтун и Михаил Коляда.

Латвийский фигурист Денис Васильев после короткой программы шел на шестом месте. За выступление в произвольной, которую Денис начал неважно, он в итоге получил высокую оценку 155,33 балла, а в сумме вышло 235,20 — оба результата являются новыми национальными рекордами. Окончательное место на ЧЕ в Остраве у 17-летнего Васильева — 7-е (год назад было — 12-е).


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