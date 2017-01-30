Французы защитили титул чемпионов мира по гандболу

 

Фото: AP/Scanpix

Сборная Франции одержала победу над командой Норвегии в финале домашнего первенства планеты по гандболу среди мужских команд, защитив титул действующих чемпионов мира. Встреча в Париже завершилась со счетом 33:26 в пользу хозяев турнира.

Трехцветные завоевали титул во второй раз подряд и в шестой раз в своей истории, ранее они побеждали в 1995, 2001, 2009, 2011 и 2015 годах. Кроме того, французы дважды выигрывали Олимпийские игры (2008, 2012) и трижды - чемпионат Европы (2006, 2010, 2014).

В матче за бронзовые награды сборная Словении оказалась сильнее команды Хорватии (31:30).

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Сборная России не смогла пробиться в четвертьфинал турнира, проиграв на старте плей-офф Словении (26:32), и заняла итоговое 12-е место.

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