Федерер попал в десятку лучших теннисистов рейтинга ATP

 

Фото: EPA/LETA

Победитель Australian Open швейцарец Роджер Федерер поднялся на десятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

29 января Федерер в финальном поединке мужского одиночного разряда Australian Open одолел испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3. Надаль переместился с девятой позиции рейтинга на шестую, отмечает gazeta.ru.

Еще один швейцарский теннисист Станислас Вавринка, уступивший Федереру в полуфинале Australian Open, поднялся на третью строчку, сместив канадца Милоша Раонича. На три позиции рейтинга, опубликованного на официальном сайте ATP, опустился после Мельбурна француз Гаэль Монфис, занимающий в текущем рейтинге девятое место.

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Рейтинг ATP, версия от 30 января:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11 540 очков;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825;

3 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5695;

4 (3). Милош Раонич (Канада) — 4930;

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4830;

6 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 4385;

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3560;

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3505;

9 (6). Гаэль Монфис (Франция) — 3445;

10 (17). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260.

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