Российским спортсменам не разрешили участвовать в соревнованиях Паралимпиады-2018

Международный паралимпийский комитет (МПК) отклонил предложение Паралимпийского комитета России (ПКР) об участии российских спортсменов в квалификационных соревнованиях Паралимпиады-2018, сообщили в пресс-службе ПКР.

ПКР предложил МПК рассмотреть возможность участия российских паралимпийцев в квалификационных соревнованиях в корейском Пхенчхане. Однако МПК принял решение отклонить просьбу российской стороны на заседании в Бонне. Несмотря на это, российские паралимпийцы продолжат подготовку к зимней Паралимпиаде-2018, отмечается в сообщении.

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что недопуск россиян до квалификации Паралимпиады — не точка в отношениях МПК и ПКР.

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«В данной ситуации мне сложно давать комментарии, поскольку ПКР — это независимая общественная организация. Это решение не означает точку во взаимоотношениях. Не надо это воспринимать как новое отстранение, как какую-то новую санкцию», — цитирует вице-премьера ТАСС.

В августе 2016 года МПК принял решение приостановить членство ПКР в организации и отстранил российских паралимпийцев от игр в Рио-де-Жанейро.

В ноябре в МПК выдвинул ряд условии для восстановления членства российского комитета. В числе требований оказалась выплата в €250 тыс. за каждый календарный год отстранения спортсменов и повышение строгости допинг-контроля.

XII Паралимпийские зимние игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года. Российские спортсмены могут простить Паралимпиаду, если МПК не снимет санкции в отношении них.