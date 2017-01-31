Менеджер украл 60 тысяч долларов у чемпиона ОИ и потратил на азартные игры

Габи Стоун, менеджер британского легкоатлета Грега Разерфорда, обокрал спортсмена на сумму 60 тысяч долларов. Об этом во вторник, 31 января, сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Украденные с 2014 по 2015 год средства Стоун тратил на азартные игры. Менеджер и спортсмен сотрудничали с 2009 года. Согласно договору, Стоун получал 20 процентов от коммерческих доходов легкоатлета.

Отмечается, что менеджер признал вину, объяснив свой поступок игровой зависимостью.

Стоун выразил готовность вернуть 80 процентов похищенных средств. После этого следствие по дело было приостановлено.

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Разерфорд стал победителем Олимпийских игр в Лондоне-2012 в прыжках в длину. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро он завоевал бронзовую медаль.