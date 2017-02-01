Российские бегуньи лишились медали ОИ-2012 после проверки на допинг

Россиянки Антонина Кривошапка, Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх лишены серебряных медалей Олимпийских игр-2012 в Лондоне в эстафете 4×400 метров, сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

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В допинг-пробе Антонины Кривошапки в результате перепроверки обнаружили запрещенный препарат дегидрохлорметилтестостерон (туринабол).

В финальном забеге в Лондоне россиянки уступили лишь сборной США, за которую бежали Диди Троттер, Эллисон Феликс, Франсена Маккорори и Саня Ричардс-Росс. Третьими стали спортсменки из Ямайки, которые после лишения наград сборной России получат серебро. Бронза достанется финишировавшим четвертыми украинкам.

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На прошлой неделе МОК после перепроверки допинг-пробы аннулировал результаты российской прыгуньи Татьяны Лебедевой на Олимпиаде 2008 года. В ее пробе также обнаружили запрещенный препарат дегидрохлорметилтестостерон (туринабол). В олимпийском Пекине россиянка показала второй результат в прыжках в длину и в тройном прыжке.

МОК начал перепроверку проб, взятых во время Олимпиад в Пекине и Лондоне, в 2015 году. В первую очередь проверке подверглись пробы тех спортсменов, которые могли выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. После этого были проверены пробы призеров соревнований.

В ходе перепроверок допинг-тестов МОК лишил Россию уже 20 олимпийских медалей Пекина-2008 и Лондона-2012. Всего у россиян отняли 13 наград Олимпиады-2008 в Пекине (одной золотой медали, шести серебряных и шести бронзовых) и семь медалей Игр-2012 в Лондоне (трех серебряных наград и четырех бронзовых).

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