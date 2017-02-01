Допинг россиянки принес Радевиче «серебро» ЧМ 2011 года

Инета Радевича
 

Инета Радевича. Фото: REUTERS/Scanpix

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на два года прыгунью в длину Ольгу Кучеренко, которая также была лишена серебряной медали чемпионата мира по легкой атлетике 2011 года.

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Аннулированию подлежат все результаты 31-летней спортсменки, начиная с 28 августа 2011 года. Отсчет дисквалификации спортсменки ведется с 17 декабря 2016 года - даты забора положительной пробы на 13-м чемпионате мира по легкой атлетике в южнокорейском Тэгу, где Ольга Кучеренко завоевала серебряную медаль (6,77 м).

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Чемпионкой мира 2011 года в прыжках в длину стала американка Бриттни Риз (6,82), бронзовой медалисткой - латвийская спортсменка Инета Радевича (6,76), четвертое место заняла Анастасия Мирончик-Иванова (Белоруссия). Теперь Радевича и Мирончик-Иванова поднялись на вторую и третью строчку, соответственно.

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