Мозякин обновил бомбардирский рекорд КХЛ

Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин установил рекорд по количеству набранных очков в одном сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В матче с «Северсталью» 35-летний Мозякин отметился дублем, набрав 81-е очко (44 шайбы и 37 передач) в нынешней «регулярке». Таким образом, он побил рекорд Александра Радулова, отметившегося 80 очками (20 шайб и 60 передач) в сезоне-2010/11.

Магнитогорцы победили со счетом 6:4.

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19 января Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном сезоне регулярного чемпионата КХЛ. Забросив 37-ю шайбу в матче с омским «Авангардом», он побил рекорд бывшего нападающего финского «Йокерита» Стива Мозеса.

Мозякин является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14, 2015/16) в составе «Металлурга». Нападающий дважды становился чемпионом мира (2008, 2009) со сборной России.

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