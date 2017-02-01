Рижское «Динамо» в гостях уступило «Югре»

В среду в Ханты-Мансийске рижское «Динамо» встречалось с местной «Югрой». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки.
- Индрашис в овертайме принес победу рижскому «Динамо» 28 января 2017 г.
- «Барыс» одолел рижское «Динамо» 26 января 2017 г.
Отметим, что рижане сумели открыть счет в матче на 4-й минуте второго периода при игре в большинстве. Автором заброшенной шайбы стал Лаурис Дарзиньш.
Россияне сумели отыграться уже через 10 минут, а еще через 2,5 минуты вышли вперед, отлично разыграв большинство.
Как уже писал Русский TVNET, рижское «Динамо» уже лишилось даже теоретических шансов выйти в плей-офф.Еще по этой теме