Рижское «Динамо» в гостях уступило «Югре»

В среду в Ханты-Мансийске рижское «Динамо» встречалось с местной «Югрой». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки.

Отметим, что рижане сумели открыть счет в матче на 4-й минуте второго периода при игре в большинстве. Автором заброшенной шайбы стал Лаурис Дарзиньш.

Россияне сумели отыграться уже через 10 минут, а еще через 2,5 минуты вышли вперед, отлично разыграв большинство.

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Как уже писал Русский TVNET, рижское «Динамо» уже лишилось даже теоретических шансов выйти в плей-офф.

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