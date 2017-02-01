Размер премии за «бронзу» Радевичи могут пересмотреть

Министерство образования и науки (МОН) может запустить процедуру пересмотра размера премии, выплаченной прыгунье в длину Инете Радевиче за достижения на чемпионате мира по легкой атлетике 2011 года.

Как сообщалось, завершившая спортивную карьеру Радевича после дисквалификации конкурентки стала обладательницей серебряной медали в прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике 2011 года.

Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало на два года прыгунью в длину Ольгу Кучеренко, которая также была лишена серебряной медали чемпионата мира по легкой атлетике 2011 года.

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Чемпионкой мира в прыжках в длину стала американка Бриттни Риз, а бронзовой медалисткой - латвийская спортсменка Инета Радевича.

Директор департамента спорта МОН Эдгар Северс пояснил агентству ЛЕТА, что в таких случаях, после получения и оценки соответствующего заявления от признанной спортивной федерации, вопрос о повышении размера денежной премии спортсмену и обслуживающему его персоналу направляется на рассмотрение Латвийского национального совета по спорту и, если совет принимает положительное решение, то и на рассмотрение Кабинета министров.

В 2011 году Радевича за третье место в прыжках в длину получила денежный приз в размере 5000 латов (7114,36 евро), в том числе 1000 латов (1422,87 евро) на уплату налогов. После получения соответствующего заявления можно начинать процедуру пересмотра размера премии, доплатив разницу между премиями за второе и третье места.

Ранее уже были случаи, когда в связи с изменением результатов соревнований размер премии пересматривался, добавил Северс.

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