Российская бегунья отказалась вернуть олимпийскую награду

 

Фото: Ap/Scanpix

Российская бегунья Юлия Гущина, лишенная серебряной медали Олимпиады в Лондоне в эстафете 4 по 400 метров, отказалась вернуть награду. Ее слова в среду, 1 февраля, приводит «Спорт-Экспресс».

«Я медаль не отдам! Я даже не рассматривала этот вопрос. В настоящее время я жду второго ребенка, у меня совсем другая жизнь. Мне не до судов. Не знаю, какое решение примут другие девушки. Надеюсь, что все встанет на свои места», — заявила Гущина.

Ранее 1 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) лишилсеребряных медалей Игр-2012 в Лондоне российскую женскую эстафетную команду в беге 4 по 400 метров из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки.

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Днем ранее сообщалось, что ни один российский спортсмен, лишенный олимпийских медалей по итогам перепроверки допинг-проб, не вернул награды в распоряжение МОК.

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