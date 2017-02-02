Шайба попала в лицо судье после броска Овечкина в матче НХЛ

Шайба попала в лицо арбитру Гаррету Ранку, обслуживавшему встречу регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталс» и «Бостон Брюинс». Видео эпизода размещено на канале SportsnetCanada на YouTube.

В середине первого периода капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанес бросок по воротам соперника. Шайбу отбил голкипер Туука Раск, после чего она отскочила в лицо арбитру. Ранк упал на лед, но затем поднялся без посторонней помощи и сумел продолжить игру.

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Кэпиталс». На счету Овечкина один гол.

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