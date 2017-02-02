Допинг-проба «Б» боксера Поветкина оказалось положительной

Izvēlies atbildi

Да, к сожалению, несколько знакомых уехало навсегда 77%

Знаю, что на ПМЖ - нет, а на длительный период покинули Латвию 11%

Нет, все дома 11%

Наоборот, мои знакомые возвращаются в страну! 0%