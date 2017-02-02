Допинг-проба «Б» боксера Поветкина оказалось положительной

Допинг-проба «Б» российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин, сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина.
- Тренер Кличко призвал дисквалифицировать Поветкина за прием допинга 20 января 2017 г.
- Новая допинг-проба Поветкина оказалась чистой, грозят судом 24 декабря 2016 г.
- Поветкин сохранил первое место в рейтинге WBC 22 декабря 2016 г.
«Проба «Б» вскрыта. Остарин подтвержден», — цитирует Карпенко ТАСС.
Вскрытие пробы проводилось в лаборатории в Лос-Анджелесе.