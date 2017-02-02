Допинг-проба «Б» боксера Поветкина оказалось положительной

 

Фото: Yegor Aleyev/TASS/Scanpix

Допинг-проба «Б» российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин, сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина.

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«Проба «Б» вскрыта. Остарин подтвержден», — цитирует Карпенко ТАСС.

Вскрытие пробы проводилось в лаборатории в Лос-Анджелесе.

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