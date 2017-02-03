Украинский велогонщик разбил лицо сопернику на многодневке «Тур Дубая»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Украинский велогонщик Андрей Гривко, выступающий за команду Astana, напал на соперника по время третьего этапа многодневки «Тур Дубая».

Как рассказал пострадавший спортсмен, немец Марсель Киттель, нападение произошло во время борьбы за позицию. По словам велогонщика, Гривко ткнул его локтем в лицо. В результате на лице у лидера многодневки появилась кровь.

В свою очередь украинский спортсмен заявил, что просто пытался оттолкнуть соперника, который пытался занять его место.

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А команда Astana поспешила принести немецкому спортсмену извинения. Однако Киттель принимать их отказался.

Марсель Киттель: «Я отказываюсь принимать извинение. Произошедшее не имеет никакого отношения к велосипедным гонко. Поступок Гривко — позор для нашего прекрасного спорта».

За нападение украинского велогонщика сняли с соревнований. При этом Киттель потребовал еще и дисквалифицировать Гривко на 6 месяцев, сообщает Cycling News.


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