«Динамо» Рига потерпело поражение в Екатеринбурге

Izvēlies atbildi

Да, к сожалению, несколько знакомых уехало навсегда 62%

Знаю, что на ПМЖ - нет, а на длительный период покинули Латвию 15%

Нет, все дома 12%

Наоборот, мои знакомые возвращаются в страну! 2%