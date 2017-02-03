«Динамо» Рига потерпело поражение в Екатеринбурге

Rīgas "Dinamo"
 

Rīgas "Dinamo". Фото: Evija Trifanova / LETA

В пятницу днем «Динамо» Рига провело очередную игру в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде. Рижане встретились в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

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Голы «Автомобилиста» забили Максим Рассейкин, Петр Коукал, Алексей Симаков и Алексей Михнов. В составе рижан отличились Гунтис Галвиньш и Микс Индрашис.

«Автомобилист» - «Динамо» Р - 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Шайбы забросили:
0:1 Галвиньш (Кулда), 35:241:1 Рассейкин (Губин, Мингалеев), 38:182:1 Коукал, 39:003:1 Симаков (Андерсен), 47:244:1 Михнов (Чистов, Василевский), 52:294:2 Индрашис (Дарзиньш, Галвиньш), 55:57

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