Мозякин обновил рекорд результативности чемпионатов России

Сергей Мозякин
 

Сергей Мозякин. Фото: Sergei Fadeichev/TASS/Scanpix

Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА и превзошел рекорд результативности Алексея Морозова.

Мозякин отличился на 45-й, 47-й и 49-й минутах встречи, набрав 82-е, 83-е и 84-е очко. Морозов в регулярном чемпионате Суперлиги сезона-2006/07 записал на счет счет 83 очка, тогда он выступал в составе казанского «Ак Барса».

1 февраля Мозякин побил рекорд Александра Радулова по количеству набранных очков в одном сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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19 января Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном сезоне регулярного чемпионата КХЛ. Забросив 37-ю шайбу в матче с омским «Авангардом», он побил рекорд бывшего нападающего финского «Йокерита» Стива Мозеса.

Мозякин является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14, 2015/16) в составе «Металлурга». Нападающий дважды становился чемпионом мира (2008, 2009) со сборной России.

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