60-летний игрок сборной Германии по хоккею с мячом не спешит завершать карьеру

 

Фото: Sputnik/Scanpix

Немецкая сборная заняла седьмое место на чемпионате мира по хоккею с мячом в Швеции. 60-летний Сергей Битков принял участие в пяти играх, забив один мяч в матче с белорусами (12:7), который состоялся в субботу.

«Я хотел бы еще играть, но чувствую, что у тренерского состава больше нет желания меня вызывать, - приводит слова Биткова ТАСС. - Посмотрим, как получится. Сейчас вот устал, вроде нет мысли снова играть, а летом может все измениться. Надо бегать, тренироваться - я перед чемпионатом мира похудел на пять килограммов».

Битков родился в Краснотурьинске 29 ноября 1956 года. Выступал в высшей и в первой лигах за «Труд», «Маяк» (Краснотурьинск) - 1973, 1979, «Юность» (Омск) - 1975, 1978, «Динамо» (Алма-Ата) - 1976, 1977, «Геолог», «Уралец» (Уральск) - 1981-1991, «Горняк» (Хромтау) - 1992-1994, «Локомотив» (Оренбург) - 1995-1998. В 1977 году в составе алма-атинского «Динамо» стал чемпионом СССР.

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«Конечно, вспоминаю советские годы. Хорошие были времена, - сказал Битков. - Страшно при мысли о том, что выигрывал чемпионат СССР 40 лет назад, мне не становится - я на 60 себя не ощущаю. Ощущаю себя лет на 30!»

В 1997 году Битков выступал за сборную Казахстана на чемпионате мира. В Германию он переехал в 1998 году - сразу после завершения сезона-1997/98. За немецкую сборную Битков играет с 2014 года.

«Я до чемпионата мира в Иркутске на коньках 15 лет считай не катался. Вставал на них раза два-три - когда на озере лед был. Я для бенди, как Горди Хоу для хоккея? Так ему было 52, когда он в последний раз в НХЛ сыграл, мне-то побольше!» - заключил Битков.


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