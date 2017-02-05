ЛеБрон Джеймс покорил рубеж в 28 000 набранных очков

 

Фото: EPA/LETA

Леброн Джеймс, выступающий за «Кливленд Кавальерс», набрал 32 очка в матче против «Нью-Йорк Никс».

Таким образом Леброн довел общее количество очков за карьеру до 28 020. При этом он стал самым молодым игроком в истории лиги, преодолевшим планку в 28 000 очков – сейчас игроку 32 года и 36 дней.

Предыдущим рекордом владел Коби Брайант, добившийся такого результата в 33 года и 131 день.

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В списке самых результативных игроков НБА Джеймс занимает восьмое место, отставая от идущего седьмым Шакила О'Нила на 576 очков.

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