Латвийский парабобслеист стал чемпионом мира

 

Фото: Viesturs Lācis / IBSF

Латвийский парабобслейный пилот Артур Клотс в воскресенье на трассе в Санкт-Морице (Швейцария) стал чемпионом мира, сообщает Латвийская федерация бобслея и скелетона.

Клотс был лучшим в сумме четырех заездов. Он опередил Лони Биссоне из Канады на 1,43 секунды, а третье место занял Кори Мапп из Великобритании.

Восьмое место занял латвиец Арвил Брантс, а 11-е - Анния Круминя, которая стартовала в соревнованиях мужчин.

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Спортсмена поздравил в твиттере президент Латвии Раймонд Вейонис.

В прошлом году Клотс завоевал на чемпионате мира бронзовую медаль, а Брантс стал вице-чемпионом.

В чемпионате мира по парабобслею участвуют 16 атлетов, которые проходят трассу в одноместных монобобах. Монобобы одинаковые, но, чтобы выяснить, кто на каком поедет, перед стартом происходит розыгрыш. Стартовый разгон обеспечивает электрическое устройство, а спортсмены занимаются только управлением санями. Скорость на трассе в Санкт-Морице составляет почти 130 км в час.

Парабобслеем занимаются люди с повреждением спинного мозга и ампутацией ног.


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