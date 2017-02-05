Рижское «Динамо» завершило выезд поражением от «Барыса»

В воскресенье рижское «Динамо» завершило последнюю выездную серию в этом сезоне матчем против астанинского «Барыса». В отличие от рижского клуба, который просто доигрывает оставшиеся матчи, «Барыс» продолжает борьбу за более удобное место в зоне плей-офф, поэтому хозяева были заряжены на победу. Их усилия принесли три очка при счете на табло 1:0.

Отметим, что особо зрелищного хоккея зрители не увидели - на двоих команды за три периода нанесли по воротам всего 40 бросков, а результата достиг лишь один - на 13-й минуте матча в большинстве отличился Кевин Даллмэн.

Рижане в оставшееся время так и не сумели ответить заброшенной шайбой, однако не сумели вновь этого сделать и хозяева площадки. Впрочем, даже одной заброшенной шайбы хватило астанинскому клубу, чтобы добыть заветные три очка.

Реклама

Таким образом, «Динамо» потерпело уже десятое сухое поражение в этом сезоне.

Еще по этой теме