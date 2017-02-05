Четверка Мелбардиса одержала победу на этапе Кубка мира в Австрии

 

Фото: EPA/LETA

Бобслейная четверка Оскара Мелбардиса в воскресенье на австрийской трассе одержала победу на седьмом этапе Кубка мира.

У Мелбардиса, который из-за операции на спине пропустил стартовые соревнования, эта победа стала первой на этапах Кубка мира.

Мелбардис показал лучшее время в первом заезде, однако во втором занял пятое место, что, впрочем, в сумме позволило ему одержать победу.

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Второе место занял Рико Петер, который по сумме двух заездов уступил Мелбардису пять сотых секунды, а еще на сотую секунды медленнее оказался американец Стивен Холкомб.

Отметим, что Оскар Киберманис после первого заезда занимал 12 строчку, но во втором улучшил свой результат и стал восьмым.

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