«Манчестер Юнайтед» потеряет 85 млн фунтов, если не попадет в Лигу чемпионов

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» может потерять 85 млн фунтов прибыли в случае непопадания в Лигу чемпионов по итогам сезона, сообщает Daily Mail.

Манкунианцы перед началом сезона-2015/16 заключили с одной известной спортивной компанией рекламный контракт на десять лет, согласно которому МЮ заработает рекордные для спорта 50 млн фунтов.

Один из пунктов соглашения предполагает комиссию со стороны английского клуба в размере 22,5 млн в случае невыхода в групповой этап Лиги чемпионов на протяжении двух сезонов подряд.

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В прошлом сезоне МЮ попал только в Лигу Европы, в нынешнем манкунианцы занимают шестое место и рискуют не попасть в первую четверку, дающую право выступить в Лиге чемпионов.

Кроме того, «Манчестер» недополучит 60 млн фунтов с телевизионных прав от трансляции матчей Лиги чемпионов. Сейчас «Манчестер Юнайтед» (42) занимает шестое место в чемпионате Англии, отставая от лигочемпионской зоны на четыре очка.





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