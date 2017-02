Теннисиста дисквалифицировали за попадание мячом арбитру в глаз

Канадский теннисист Денис Шаповалов попал мячом в глаз арбитру на вышке.

Инцидент произошел во время партии между Шаповаловым и британцем Кайлом Эдмундом в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса.

В третьем сете при счете 1:1 британский спортсмен взял брейк на чужой подаче. Это разозлило Шаповалова, и он ударил ракеткой по мячу, который отлетел в лицо судье. У последнего от удара мячом отек левый глаз.

Сообщается, что Шаповалов был дисквалифицирован, а его сопернику была присуждена техническая победа.

Twitter

The moment @denis_shapo hit the chair umpire in the face, resulting in a default and Win for Great Britain. I'm in shock. #DavisCup pic.twitter.com/8nawleuac7— Matthew (@MRisingStar18) 5 February 2017