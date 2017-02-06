Канадская теннисистка проспорила свидание пользователю Twitter

Канадская теннисистка Эжени Бушар во время Супербоула между «Атланта Фэлконс» и «Нью-Ингланд Пэтриотс» проспорила свидание пользователюTwitter.

При счете 28:3 в пользу «Фэлконс» 22-летняя спортсменка написала: «Кстати, я знала, что «Атланта» выиграет».

I knew Atlanta would win btw— Genie Bouchard (@geniebouchard) 6 февраля 2017 г.

Реклама

В ответ один из пользователей социальной сети предложил ей заключить пари: пойти с ним на свидание в случае победы «Пэтриотс». Бушар согласилась.

В итоге «Нью-Ингланд» одержал победу со счетом 34:28 и выиграл Супербоул. Бушар проиграла пари, и уже спросила, где живет ее поклонник.

В настоящий момент Бушар занимает 45-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В октябре 2014 года она занимала наивысшее место в рейтинге — 5-е.