Канадская теннисистка проспорила свидание пользователю Twitter

Эжени Бушар
 

Эжени Бушар. Фото: REUTERS/Scanpix

Канадская теннисистка Эжени Бушар во время Супербоула между «Атланта Фэлконс» и «Нью-Ингланд Пэтриотс» проспорила свидание пользователюTwitter.

При счете 28:3 в пользу «Фэлконс» 22-летняя спортсменка написала: «Кстати, я знала, что «Атланта» выиграет».

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В ответ один из пользователей социальной сети предложил ей заключить пари: пойти с ним на свидание в случае победы «Пэтриотс». Бушар согласилась.

В итоге «Нью-Ингланд» одержал победу со счетом 34:28 и выиграл Супербоул. Бушар проиграла пари, и уже спросила, где живет ее поклонник.

В настоящий момент Бушар занимает 45-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В октябре 2014 года она занимала наивысшее место в рейтинге — 5-е.


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