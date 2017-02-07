Бегун за применение мельдония отправится в тюрьму минимум на три года

 

Фото: Donat Sorokin/TASS/Scanpix

Эфиопский бегун Гирмай Бирахун в марте будет приговорен к лишению свободы на срок не менее трех лет за применение допинга.

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В допинг-пробе 22-летнего марафонца, взятой во внесоревновательный период, был обнаружен мельдоний, сообщает The Independent.

По новому закону, принятому в Эфиопии, спортсменам, уличенным в использовании запрещенных препаратов, грозит тюремное заключение на срок от трех до пяти лет.

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Президент федерации легкой атлетики Эфиопии Хайле Гебреселассие так прокомментировал ситуацию с Бирахуном: «Мне жаль его как спортсмена, это очень суровое наказание. Он станет первым эфиопским спортсменом, которого посадят в тюрьму.

Поэтому он сейчас плачет, не переставая. Но нам нужно думать о том, чтобы защитить всех, а не только одного человека. Некоторые спортсмены обвиняют меня, но это государство приняло закон, и допинг-пробу проверял не я».


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