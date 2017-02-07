Бегун за применение мельдония отправится в тюрьму минимум на три года

Эфиопский бегун Гирмай Бирахун в марте будет приговорен к лишению свободы на срок не менее трех лет за применение допинга.
- Российскую мотогонщицу отстранили от участия в «Дакаре-2017» из-за мельдония 23 ноября 2016 г.
- Чемпионку Латвии по марафону Кузнецову уличили в употреблении мельдония 13 ноября 2016 г.
- Шарапова заявила о поиске легального аналога мельдония 6 октября 2016 г.
- WADA сохранило мельдоний в списке запрещенных препаратов на 2017 год 30 сентября 2016 г.
В допинг-пробе 22-летнего марафонца, взятой во внесоревновательный период, был обнаружен мельдоний, сообщает The Independent.
По новому закону, принятому в Эфиопии, спортсменам, уличенным в использовании запрещенных препаратов, грозит тюремное заключение на срок от трех до пяти лет.
Президент федерации легкой атлетики Эфиопии Хайле Гебреселассие так прокомментировал ситуацию с Бирахуном: «Мне жаль его как спортсмена, это очень суровое наказание. Он станет первым эфиопским спортсменом, которого посадят в тюрьму.
Поэтому он сейчас плачет, не переставая. Но нам нужно думать о том, чтобы защитить всех, а не только одного человека. Некоторые спортсмены обвиняют меня, но это государство приняло закон, и допинг-пробу проверял не я».