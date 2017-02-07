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В этом году латвийская команда по регби «Transact Pro» расширила географию своих международных турниров по регби-7, добавив турнир в Нетании, в Израиле.

Команда «Transact Pro» была основана в 2010 году на базе сильнейшего регби-клуба Латвии «Miesnieki». Выезды на международные соревнования команда начала с турнира в Англии «Bury 7s», затем приняла участие в испанском «Benidorm 7s». С 2011 года команда стала выезжать на «Amsterdam 7s» - самый богатый турнир по числу участников.

Ежегодно в нем состязаются около 100 мужских, женских и сениорских команд.

Участие и результаты в «Amsterdam 7s» являются визитной карточкой «Transact Pro rugby team». Благодаря удачному выступлению в Амстердаме в 2015 году команда получила приглашение на состязания сильнейших клубов Европы - «Roma 7s». В качестве специальных гостей на этом турнире всегда присутствуют мировые гранды.

Для любительской команды это бесценный опыт, иметь возможность состязаться с соперниками на класс выше.

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В свою очередь «Roma 7s» послужил для «Transact Pro rugby team» пропуском на «Dubai 7s», организаторы которого, познакомившись с CV команды, сразу предложили секцию International Open Men.

Первенство «Dubai 7s» - это Меккa для всех любителей регби-7. Одновременно с этапом Мировой Серии на этом турнире проходят и любительские соревнования. Спортсмены играют сами, а также имеют возможность побелеть за любимые команды и поучиться у настоящих профи.

В этом году 11-12 февраля латвийский клуб примет участие в Международном турнире в Израиле. Турнир организован благодаря сотрудничеству «Transact Pro Rugby Team» и Израильской федерации регби. Принять в нем участие уже изъявили желание Итальянская сборная и студенческая команда Фиджи. Для латвийских регбистов это шанс проверить свои силы в межсезонье на траве, так как из-за погодных условий дома, почти 5 месяцев, с ноября по март, команда вынуждена тренироваться на синтетике в крытых помещениях.

Игры пройдут в Нетании на территории института им. Вингейта.


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