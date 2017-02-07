Российский арбитр погиб при сходе лавины во время Универсиады в Алма-Ате

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Гражданин России погиб в результате схода лавины на горнолыжном курорте «Шымбулак» близ Алма-Аты, где в эти дни проходит Универсиада-2017. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя МЧС Казахстана Руслана Иманкулова.

«Да, подтверждаем, что погиб гражданин России в результате схода лавины, который произошел (...) на западном склоне», — сказал Иманкулов.

По его словам, погибший был арбитром на Универсиаде. Имя и возраст мужчины не сообщаются.

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Соревнования проходят в Алма-Ате с 29 января по 8 февраля. Следующая Универсиада состоится в 2019 году в Красноярске.

Горнолыжный курорт «Шымбулак» расположен в ущелье Заилийского Алатау недалеко от Алма-Аты.

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