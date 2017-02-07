Пятикратный чемпион НБА Родман получил срок за бегство с места ДТП

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман приговорен к трем годам условно и 30 часам общественных работ за бегство с места ДТП. Об этом сообщает Associated Press.

Его обвинили в нарушении ПДД, езде по встречной, пересечении разделительной полосы, вождении без действительных прав и предоставлении полиции ложной информации. Спортсмен полностью признал вину.

Ночью 20 июля 2016 года Родман выехал на встречную полосу шоссе в городе Санта-Ана, вынудив водителя, двигавшегося навстречу, совершить опасный маневр. Адвокат баскетболиста настаивает, что ДТП спровоцировало отсутствие разметки на данном участке дороги.

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Родман выступал в НБА с 1986 по 2000 год. За это время он выиграл пять чемпионских титулов — два с «Детройт Пистонс» (1989, 1990), три с «Чикаго Буллз» (1996-1998).

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