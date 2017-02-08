В США начался суд между боксерами Поветкиным и Уайлдером

В федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк началось судебное разбирательство между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером, сообщает ТАСС.

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На данном этапе присяжные рассматривают встречные иски Уайлдера и Поветкина в рамках одного дела.

Поветкин обвиняется в употреблении допинга и нарушении условий проведения боя, американская сторона добивается выплаты порядка $5 млн, которые Уайлдер должен был получить за участие в поединке.

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Российская сторона требует от американца выплаты $34,5 млн, что включает компенсацию за порчу репутации россиянина путем клеветы, за моральный ущерб, а также убытки за срыв боя.

Представитель российского боксера и компании «Мир бокса» Кент Яловитц подчеркнул, что следы мельдония могут оставаться в организме в течение многих месяцев после его применения, и заявил, что Поветкин употреблял это вещество еще до того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло его в список запрещенных.

Адвокат Уайлдера и компании DiBella Entertainment Джадд Берстейн обвинил российского спортсмена в употреблении мельдония незадолго до запланированного боя и в нарушении условий контракта, заключенного перед поединком. В подтверждение он упомянул, что весной 2016 года сначала несколько допинг-проб Поветкина были отрицательными и лишь потом одна оказалась положительной.

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