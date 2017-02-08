Шарапова получила Wild Card на престижный турнир в Мадриде

Мария Шарапова примет участие в престижном турнире Mutua Madrid Open, который запланирован на май 2017 года в столице Испании.

Еще по этой теме Джокович пожелал Шараповой снова стать первой ракеткой мира сегодня

Российской теннисистке уже вручили Wild Card (прим. ред. особое приглашение). Об этом сообщили организаторы соревнований.

«Мы рассмотрели ее просьбу и решили предоставить приглашение.

Шарапова является одним из лучших теннисных игроков за последние 15 лет, кроме того, она уже была победителем Mutua Madrid Open»,

– рассказал директор турнира Маноло Сантана.

Реклама

Напомним, ранее iSport сообщал о том, что Мария Шарапова была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Позже наказание пятикратной победительнице турниров Большого шлема сократили практический вдвое.

Первым турниром для россиянки после дисквалификации станут соревнования в Штуттгарте.

Еще по этой теме