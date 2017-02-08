Шарапова получила Wild Card на престижный турнир в Мадриде

 

Фото: Sergei Bobylev/TASS/Scanpix

Мария Шарапова примет участие в престижном турнире Mutua Madrid Open, который запланирован на май 2017 года в столице Испании.

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Российской теннисистке уже вручили Wild Card (прим. ред. особое приглашение). Об этом сообщили организаторы соревнований.

«Мы рассмотрели ее просьбу и решили предоставить приглашение.

Шарапова является одним из лучших теннисных игроков за последние 15 лет, кроме того, она уже была победителем Mutua Madrid Open»,

– рассказал директор турнира Маноло Сантана.

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Напомним, ранее iSport сообщал о том, что Мария Шарапова была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Позже наказание пятикратной победительнице турниров Большого шлема сократили практический вдвое.

Первым турниром для россиянки после дисквалификации станут соревнования в Штуттгарте.

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