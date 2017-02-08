Россия лишилась Чемпионата мира по биатлону - 2021

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Чемпионат мира по биатлону 2021 года должен был пройти в Тюмени, но Россия лишилась права проведения турнира, сообщает NRK.

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Такое решение было принято на заседании конгресса IBU. Ряд стран настаивали на голосовании относительно лишения права проведения, однако просьба не была удовлетворена. Правление организации постановило перенести соревнования в другую страну.

Прошедший конгресс IBU был посвящен проблеме допинга и обсуждению ужесточения наказаний за нарушение допинговых правил.

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