Умер трехкратный чемпион СССР по футболу Виктор Чанов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Бывший голкипер киевского «Динамо» и сборной СССР по футболу Виктор Чанов скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщает «Гордон».

По информации издания, смерть наступила около 18:50 по латвийскому времени 8 февраля.

В бытность игроком Чанов защищал цвета киевских «Динамо» и ЦСКА-Борисфен, донецкого «Шахтера», израильских «Маккаби» (Хайфа) и «Бней Иегуда». Вратарь — трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель национального Кубка, чемпион Израиля, победитель Кубка обладателей кубков 1986 года.

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Чанов выступал за национальную команду с 1982 по 1990 годы. За это время он принял участие в 21 матче, в которых пропустил восемь мячей. В составе сборной СССР он стал серебряным призером чемпионата Европы 1988 года.


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