Биатлон ЧМ 2017: Фуркад сбил Логинова в эстафете и ушел с подиума

Лидер мирового биатлона француз Мартен Фуркад сбил россиянина Александра Логинова перед заключительным этапом во время смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

При передаче эстафеты с третьего на четвёртый этап Фуркад, отправлявшийся на свой этап, ударил палкой лыжу закончившего этап Логинова, что привело к падению россиянина.

Твиттер IBU выложил запись инцидента между Фуркадом и Логиновым. Как констатирует Газета.ru, «с вероятностью 99,9% — француз умышленно пнул россиянина палкой».

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Сам Логинов не стал обвинять Фуркада по горячим следам, заявив, что нужно внимательно посмотреть повтор.

«Сложно сказать, что произошло на передаче эстафеты, надо будет посмотреть повтор, потому что всё случилось очень быстро. Ну, упал и упал. Если Фуркад меня подтолкнул, то пусть это останется на его совести. Я не обращаю на это внимания. Моя работа — бегать и давать результат. На втором круге надо было сокращать отставание, поэтому прибавил, но немного не справился с темпом, что и помешало чисто отработать на втором рубеже. В принципе я своей гонкой доволен», — передаёт слова Логинова «Чемпионат».

Напомним,

в смешанной эстафете россияне завоевали бронзовую медаль - первую награду в этой дисциплине с 2008 года.

При этом, по мнению многих, Фуркад в финишном створе в споре с Антоном Шипулиным за «серебро» действовал грубо, подрезав россиянина.

«Полностью потерял уважение к Фуркаду. Ценю как спортсмена, но по-человечески он ведёт себя некрасиво. Сбил Логинова – это было специально. И как он вёл себя на финише. Если ты считаешь себя сильным спортсменом, то должен разбираться по-честному, а не закрывать коридор. Может, это было и по правилам, но я бы так себя не вёл. Я не видел эпизода с Логиновым, но мне передали. Мне было достаточно того, как Фуркад себя вёл на трассе», — сказал после финиша Шипулин в эфире «Матч ТВ».

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Наши бронзовые! С почином! М. Фуркад пусть учится манерам... pic.twitter.com/vU2iR9fd3B— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 9 February 2017

Отметим, что Мартен Фуркад продолжал, по меткому выражению комментировавшего гонку Дмитрия Губерниева «вести себя по-свински», и ушёл с пьедестала почёта до окончания церемонии награждения, не желая стоять на подиуме в одной компании с Александром Логиновым, которого француз откровенно критиковал все последнее время за двухгодичную дисквалификации за употребление допинга.

Вернулся француз на подиум только после того, как президент Международного союза биатлонистов Андрес Бессеберг буквально затолкал его обратно.

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