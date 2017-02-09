Биатлон ЧМ 2017: Фуркад сбил Логинова в эстафете и ушел с подиума

 

Фото: AP/Scanpix

Лидер мирового биатлона француз Мартен Фуркад сбил россиянина Александра Логинова перед заключительным этапом во время смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

При передаче эстафеты с третьего на четвёртый этап Фуркад, отправлявшийся на свой этап, ударил палкой лыжу закончившего этап Логинова, что привело к падению россиянина.

Твиттер IBU выложил запись инцидента между Фуркадом и Логиновым. Как констатирует Газета.ru, «с вероятностью 99,9% — француз умышленно пнул россиянина палкой».

Реклама

Twitter

Сам Логинов не стал обвинять Фуркада по горячим следам, заявив, что нужно внимательно посмотреть повтор.

«Сложно сказать, что произошло на передаче эстафеты, надо будет посмотреть повтор, потому что всё случилось очень быстро. Ну, упал и упал. Если Фуркад меня подтолкнул, то пусть это останется на его совести. Я не обращаю на это внимания. Моя работа — бегать и давать результат. На втором круге надо было сокращать отставание, поэтому прибавил, но немного не справился с темпом, что и помешало чисто отработать на втором рубеже. В принципе я своей гонкой доволен», — передаёт слова Логинова «Чемпионат».

Напомним,

в смешанной эстафете россияне завоевали бронзовую медаль - первую награду в этой дисциплине с 2008 года.

При этом, по мнению многих, Фуркад в финишном створе в споре с Антоном Шипулиным за «серебро» действовал грубо, подрезав россиянина.

«Полностью потерял уважение к Фуркаду. Ценю как спортсмена, но по-человечески он ведёт себя некрасиво. Сбил Логинова – это было специально. И как он вёл себя на финише. Если ты считаешь себя сильным спортсменом, то должен разбираться по-честному, а не закрывать коридор. Может, это было и по правилам, но я бы так себя не вёл. Я не видел эпизода с Логиновым, но мне передали. Мне было достаточно того, как Фуркад себя вёл на трассе», — сказал после финиша Шипулин в эфире «Матч ТВ».

Twitter

Отметим, что Мартен Фуркад продолжал, по меткому выражению комментировавшего гонку Дмитрия Губерниева «вести себя по-свински», и ушёл с пьедестала почёта до окончания церемонии награждения, не желая стоять на подиуме в одной компании с Александром Логиновым, которого француз откровенно критиковал все последнее время за двухгодичную дисквалификации за употребление допинга.

Вернулся француз на подиум только после того, как президент Международного союза биатлонистов Андрес Бессеберг буквально затолкал его обратно.

Еще по этой теме
СМИ узнали о «допинговой мафии» в России

СМИ узнали о «допинговой мафии» в России

Российская легкоатлетка Лебедева лишена двух медалей ОИ из-за допинга

Российская легкоатлетка Лебедева лишена двух медалей ОИ из-за допинга

Российские бегуньи лишились медали ОИ-2012 после проверки на допинг

Российские бегуньи лишились медали ОИ-2012 после проверки на допинг


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 69000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 112141 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR

reklama.vesti.lv

Конюхов совершил рекордный перелет на воздушном шаре Hi-Tech

Конюхов совершил рекордный перелет на воздушном шаре

Стало известно, кто заменит Корчевникова на "Прямом эфире" Showbiz

Стало известно, кто заменит Корчевникова на "Прямом эфире"

Голая Волочкова с огромной сосулькой в руке обратилась к фанатам Wo&Men

Голая Волочкова с огромной сосулькой в руке обратилась к фанатам

Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье Showbiz

Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье

На Антарктиде нашли четыре мертвых озера Hi-Tech

На Антарктиде нашли четыре мертвых озера

TVNET спрашивает

Как вы оцениваете идею сделать 8 марта выходным днем? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
MĀRKETINGA UNIVERSĀLIS/-E ( ...
MĀRKETINGA UNIVERSĀLIS/-E ( ...
FINANŠU ANALĪTIĶI
FINANŠU ANALĪTIĶI
WEB PROGRAMMĒTĀJU
WEB PROGRAMMĒTĀJU
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 