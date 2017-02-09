Фуркад объяснил свой уход с церемонии награждения

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что ушел с церемонии награждения в смешанной эстафете чемпионата мира из-за того, что россиянин Антон Шипулин не пожал ему руку. Слова француза приводит NRK.

«Антон Шипулин отказался пожать руку и повернулся ко мне спиной, когда мы должны были поздравить друг друга с медалями. Из-за этого я ушел с подиума», — сказал Фуркад.

Француз также заявил, что не является «плохим парнем». «Я считаю, что заслуживаю уважение, когда борюсь и выигрываю честно», — сказал он.

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В четверг, 9 февраля, сборная России, за которую выступали Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин, заняла третье место в первой гонке чемпионата мира — смешанной. Французы с Фуркадом завоевали серебро. Немцы — золото.

После гонки Фуркад отказался пожимать руку Логинову и ушел с церемонии награждения. Шипулин заявил, что потерял уважение к французу.

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