Сборная России по хоккею обыграла Финляндию

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Artyom Korotayev/TASS/Scanpix

Сборная России обыграла команду Финляндии в матче хоккейного Евротура. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 9 февраля, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). В составе российской команды отличились Алексей Кручинин (36-я минута) и Анатолий Голышев (59). В составе финнов шайбу забросил Олли Палола (41).

Следующая часть этапа Евротура пройдет в Швеции. 11 февраля сборная России сыграет в Гетеборге против шведов. Финны в тот же день встретятся с чехами.

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