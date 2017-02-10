СМИ сообщили о положительных пробах на наркотики у 13 английских футболистов

Положительный тест на наличие в организме наркотиков сдали 13 английских футболистов. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о проверках игроков с 2012 года. Футбольная ассоциация Англии (FA) не называет имен тех, кто употреблял наркотики, чтобы сохранить их конфиденциальность во время реабилитации. Сообщается, что количество положительных анализов составляет 0,17 процента от общего числа проб.

В 2018 году FA планирует провести порядка пяти тысяч тестов. В нынешнем сезоне уже было сдано около трех тысяч анализов.

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18 ноября прошлого года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко до 5 октября 2018 года. В его допинг-пробе, которая была взята после матча Лиги чемпионов против немецкого «Байера» (2:2) 14 сентября, был обнаружен кокаин.

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