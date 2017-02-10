«Мы – гордая нация»: Шипулин и Фуркад схлестнулись из-за Логинова

Известный российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о том, почему он и Александр Логинов отказались пожать руку Мартену Фуркаду на церемонии награждения после смешанной эстафеты на ЧМ-2017 в Хохфильцене.

«Сегодня командная гонка, и мы выиграли эту бронзовую медаль все вместе. Мы все – одна большая дружная команда, семья, и когда отношение к одному человеку не очень хорошее, а в данном случае отношение Мартена Фуркада к Логинову Александру, то я считаю, что это некрасиво по отношению ко всей команде.

Я считаю, что спортсмены должны бегать, выступать, показывать хорошие результаты, то, на что они способны, а не заниматься политикой.

Это относится к Мартену Фуркаду. И я считаю, что мы должны честно бороться на трассе, а высказывания и какое-то свое поведение держать при себе», - цитирует биатлониста Sports.ru.

Шипулин выразил намерение поговорить с Фуркадом один на один. Спортсмен не сомневается в намеренности поступка француза, учитывая общий поток негатива с его стороны в адрес Александра Логинова.

Реклама

Видео

«Можно раз перетерпеть, два, но постоянно смотреть на нападки от Мартена не очень красиво. Человека поздравляют с днем рождения, а он высказывает свое мнение к поздравлениям. И это не очень красиво, когда он постоянно обвиняет человека, который уже прошел свою дисквалификацию», - отмети он на пресс-конференции.

Шипулин назвал российскую сборную «одной большой семьей», поэтому нападки на одного из спортсменов отражаются на всех участниках команды.

«Поэтому я думаю, что это было по крайней мере некрасиво, и я попрошу больше так не делать не только Мартена Фуркада, но и остальных. Мы здесь сражаемся, мы приехали, чтобы выступить на чемпионате мира, и я надеюсь на честное сражение», – сказал Шипулин на пресс-конференции после гонки», - отметил биатлонист.

«Мы – гордая нация. Если кто-то идет на нас с войной, то мы стоим до конца.

Я поговорил с Александром после гонки. Он считает, что Фуркад задел его лыжи намеренно. И я ему верю. Мы можем держать разочарование в себе, но это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения», - сказал Шипулин, добавив, что Фуркад сам решил покинуть подиум, а тот факт, что сборная России отказалась пожать французу руку, является реакцией на инцидент с Логиновым на трассе.

В свою очередь, свое поведение на церемонии награждения по итогам смешанной эстафеты объяснил сам Фуркад.

«Журналисты сообщили мне, что российские спортсмены не собираются пожимать мне руку. Холодная война — это между Россией и США, так что я бы не стал говорить ни о чём подобном в нашем случае. Кроме того, у меня раньше никогда не было плохих отношений ни с кем из спортсменов, и

если кто-то хочет выразить неуважение по отношению ко мне, когда я борюсь за честный спорт, — это его личный выбор»,

— сказал он.

Как писал TopNews, сборная России заняла третье место в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону в Хохфильцене.

Во время гонки Мартен Фуркад сбил с ног россиянина Александра Логинова, а на церемонии награждения Шипулин и Логинов не пожали руку французскому спортсмену, а тот попытался покинуть пьедестал.

Еще по этой теме