Олимпийская чемпионка Ванкувера дисквалифицирована из-за крема для губ

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Норвежская лыжница Тереза Йохауг не считает правильной 13-месячную дисквалификацию за использование крема для губ. Накануне стало известно, что Норвежское антидопинговое агентство отстранило 28-летнюю спортсменку от соревнований за нарушение антидопинговых правил.

«Я рада, что агентство видит, что у меня не было намерения улучшить свои результаты, используя крем для губ, - приводит слова Йохауг VG. - Я также рада, что агентство согласно со мной, что у меня не было никаких оснований не доверять своему врачу. Я понимаю, что антидопинговые правила должны быть строгими, но не считаю правильным получить 13-месячную дисквалификацию из-за крема для губ. В ближайшие дни мы с моим адвокатом обсудим, что делать дальше».

В октябре 2016 года допинг-проба спортсменки дала положительный результат на запрещенное вещество клостебол. Лыжница заявила, что оно содержалось в мази для губ, которую она использовала для предотвращения солнечных ожогов.

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Врач сборной Норвегии по лыжным гонкам Фредрик Бендиксен вскоре ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее, так как именно он порекомендовал Йохауг использовать эту мазь.

Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также она семь раз выигрывала золотые медали чемпионатов мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке «Тур де Ски».


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